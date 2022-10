Il mese di ottobre ha sorriso all’Inter che, piano piano, è uscita dalla crisi di inizio stagione. La qualificazione per gli ottavi di Champions ha ridato carica alla squadra nerazzurra che ora sembra più sicura dei propri mezzi. Ora Inzaghi dovrà ingranare la marcia successiva per lo sprint finale prima dei Mondiali, con le trasferte di Torino contro la Juve e di Bergamo contro l’Atalanta messe come trappole sul cammino verso la vetta dell’Inter.