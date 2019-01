Luciano Spalletti deve registrare un passo indietro. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che analizza la sfida tra Inter e Sassuolo.



“Per Icardi e soci si tratta di un punto che li mantiene al terzo posto in classifica, ma dopo i 4 successi nelle ultime 5 partite (compresa la Coppa Italia), il tecnico di Certaldo non può che registrare un passo indietro dal punto di vista del gioco (troppi errori nella costruzione) e pure delle occasioni create (16-13 i tiri per i neroverdi). Merito del Sassuolo che, archiviati i 10 gol incassati nei tre match di A precedenti a ieri, ha rimesso a posto la difesa e ha giocato a viso aperto, palleggiando con l’ottimo Sensi anche a costo di rischiare qualcosa. Se una squadra doveva prendersi i tre punti, era quella di De Zerbi, espulso nel finale per la rabbia di non essere riuscito a portare a casa il successo”.