L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sintetizza quello che è il momento in casa Inter e spiega come le prossime 4 sfide potrebbero segnare la svolta per la società nerazzurra.



“Scherzi del calendario, da sfruttare assolutamente. Oggi c’è la Spal, giovedì l’Eintracht per il ritorno di Europa League e domenica il derby, ipoteticamente da controsorpasso. Poi dopo la pausa della nazionali, di nuovo tutti a San Siro per un’altra sfida chiave nella corsa a un posto Champions, contro la Lazio. Praticamente quattro gare casalinghe di seguito, per svoltare. Definitivamente”.