In casa Inter il valzer dei portieri non sembra pronto ad animarsi. Handanovic resterà confermato da titolare e con lui ci sarà sicuramente Alex Cordaz nel ruolo di terzo portiere. Chi non resterà sicuramente a Milano è Filip Stankovic, portiere uscito dalla primavera e figlio di Dejan che dovrebbe approdare in Olanda, al Volendam.