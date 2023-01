Il pareggio di Monza fa malissimo al morale dell’Inter e sporca la bella vittoria di mercoledì sera sul Napoli. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Succede un bel quarantotto e va all’aria la prepotente rincorsa dell’Inter verso Napoli, Juve e Milan. Sarà una settimana pesante in tutti i sensi. Siamo al 48’ del secondo tempo, pienissimo recupero: sarebbe fatta, ottava vittoria nelle ultime nove, aggancio temporaneo ai rossoneri, morale a mille. Ma le partite ormai non finiscono più finché non è finita. E il Monza non finisce mai. Il cross di Ciurria plana nell’area dei corazzieri nerazzurri un po’ distratti e finisce sulla testa di Caldirola, neanche lui un “piccolino”: schiacciata sulla testa di Dumfries, che devia conquistandosi l’autogol, e Onana è out. Un 2-2 che non cancella ma di sicuro sporca il bel successo sul Napoli, fa malissimo al morale e complica la classifica”.