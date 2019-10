Un dato fa ben sperare l'Inter in vista della partita di domani con il Borussia Dortmund. Come riferito da Opta, Antonio Conte non ha mai perso una partita della fase a gironi della UEFA Champions League nella fase a gironi in casa con Juventus, Chelsea e Inter. Solo Frank Rijkaard (12) e Jupp Heynckes (11) vantano un bilancio migliore.