Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe avuto in cassa i soldi per pagare al Real Madrid la prima tranche del pagamento di Hakimi, ma gli ad del club nerazzurro hanno di fatto bloccato ogni forma di pagamento in uscita per non creare scompensi (e quindi problemi legali) con tutti gli altri debiti in essere finché non si risolverà la questione legata alla proprietà cinese.