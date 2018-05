Progetti, piani di mercato e obiettivi futuri. L'Inter ha iniziato nella serata di ieri a programmare con forza il proprio futuro e nell'incontro fra Luciano Spalletti e i dirigenti nerazzurri è emerso come il tecnico nerazzurro abbia indicato un grande obiettivo di mercato: trovare un "nuovo Salah" per il suo attacco.



I SOGNI - Un attaccante esterno che dia qualità e profondità in fase di rilancio dell'azione, sicuramente una richiesta non semplice da accontentare ma secondo Tuttosport emergono già i primi nomi. Il primo, il più complicato è quello di Riyad Mahrez del Leicester, corteggiato la scorsa estate dalla Roma e in uscita dal club inglese. Piace a tanti (anche al Manchester City) e il prezzo sta crescendo. Stabile, ma comunque altissima è anche la valutazione di Angel Di Maria che il PSG proverà a cedere il prima possibile per i problemi di Fair Play Finanziario.



ALLA PORTATA - Più alla portata è il nome di Florian Thauvin, esterno classe '93 dell'Olympique Marsiglia. Il club francese non ha bisogno di vendere, ma ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League, una competizione che attira il ragazzo e che potrebbe agevolare l'affare. Anche Marlos, in scadenza 2019 con lo Shakthar Donetsk è un nome che attira. Non è più giovanissimo, ma ha passaporto comunitario e, ingaggio a parte, potrebbe arrivare a costi contenuti.



GLI 'ITALIANI' - Infine ci sono i profili italiani, ovvero Federico Chiesa e Simone Verdi. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma che piacciono molto a Spalletti. Sia con la Fiorentina che con il Bologna si può lavorare con contropartite tecniche e dilazionamento nei pagamenti per abbassare l'impatto a bilancio dell'eventuale operazione. Per Chiesa però la società viola chiede una cifra altissima mentre è più alla portata Verdi il quale ha anche già ribadito di voler tentare un'esperienza in un top club dopo aver rifiutato il Napoli lo scorso inverno. Più staccati i due fantasisti del Sassuolo Politano e Berardi. Piacciono, ma non sono ritenuti profili di valore assoluto.