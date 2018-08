Il mercato condotto dall'Inter aveva candidato i nerazzurri al ruolo di anti-Juve, ma l'unico punto guadagnato in queste prime due giornate di campionato impone agli uomini di Spalletti altri ragionamenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Per lunghi tratti del secondo tempo il Toro è stato a un passo dalla vittoria. La falsa partenza obbliga l’Inter a rivedere gli obiettivi, meglio lasciar stare i discorsi sullo scudetto. È vero che Nainggolan, il grande acquisto estivo, non si è visto neppure per un minuto, ma sarà difficile che un solo giocatore, per giunta umorale come il belga, risolva la bipolarità nerazzurra”.