C’è un altro capitolo della vicenda che riguarda l’ex capitano dell’Inter e l’agente e moglie Wanda Nara. Sotto al suo ultimo post su Instagram, infatti, Wanda ha risposto a un tifoso che chiedeva di far restare Mauro in nerazzurro.Un indizio di mercato o una provocazione? È sempre più difficile decifrare quale sarà il futuro di Icardi. Da una parte c’è l’Inter che sta tentando di trovare acquirenti per lui, dall’altra ci sono Mauro e Wanda che premono per restare a Milano.