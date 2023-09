Titolare in 7 gare su 7 a disposizione, Lautaro Martinez inizia a sentire la stanchezza e la partita contro il Sassuolo lo testimonia. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino potrebbe partire dalla panchina domani sera a Salerno.



“Nel bene e nel male, l’Inter gravita sempre attorno al Toro. Sia nei 15 punti messi in cascina, che permettono comunque ai nerazzurri di godersi una rassicurante vista da lassù, sia pure nel capitombolo inatteso col Sassuolo, che ha bruscamente spezzato l’incantesimo, è ben impressa l’orma di Lautaro Martinez. Il capitano è ormai la cartina di tornasole della squadra: ha guidato una partenza furiosa ed era tirato a lucido fino al derby, al contrario boccheggiava mercoledì sera mentre Berardi rigirava la partita a suo piacimento. L’argentino è patrimonio Unesco in casa Inter e va salvaguardato, magari più di quanto sia stato fatto fino ad oggi. Per questo, dopo averlo schierato titolare in 7 partite su 7 tra Italia ed Europa, Simone Inzaghi pensa sia arrivata il momento di un turno di riposo”.