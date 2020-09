Ci sono le priorità, l'arrivo imminente di Arturo Vidal dal Barcellona e la speranza di riuscire a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese per N'Golo Kanté, e poi ci sonoprima della conclusione ufficiale delle trattative prevista per il 5 ottobre.- Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez dovranno essere affiancati da, pronto ad alternarsi con loro in un calendario che si preannuncia fitto tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, ma anche accettare la panchina senza troppi problemi.che, dopo la trattativa non andata a buon fine lo scorso gennaio e il prolungamento del contratto fino al 2021, si ritrova ancora una volta a partire dalle retrovie nel Chelsea con l'arrivo del tedesco Timo Werner.- Nei giorni scorsi, dopo essere stato accostato anche alla Juventus come possibile soluzione last minute nel ruolo di centravanti, il francese ha smentito la possibilità e la volontà di lasciare l'Inghilterra in questa finestra di mercato, ma da qui a ottobre molto può cambiare.e, secondo Tuttosport,da tempo ai margini del progetto Napoli. Giocatore affidabile e ancora meno ingombrante nelle gerarchie dello spogliatoio, è stato già sondato da Benevento e Genoa, ma non ha ancora preso una decisione sul futuro.