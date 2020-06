Diversamente da quanto ipotizzato nei giorni scorsi, Antonio Conte dovrebbe recuperare Stefan de Vrij per la sfida di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Alla trasferta non dovrebbe partecipare Vecino, in dubbio anche Godin che pure ieri si è allenato regolarmente in gruppo. In difesa i titolari saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni: D’Ambrosio non è al meglio. A centrocampo Eriksen è in vantaggio su Sensi per una maglia da titolare”.