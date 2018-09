Il Cagliari ha costruito decisamente poco per impensierire l'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Handanovic possa finalmente sorridere.



“La formazione di Maran ha impostato buone trame, ma dalla trequarti in poi non ha trovato la giusta cattiveria: a parte un gol giustamente annullato con il Var a Dossena, rimangono due conclusione inoffensive nella specchio nella prima frazione e zero nella ripresa. Una buona notizia per Handanovic che, dopo 5 incontri di A a San Siro con almeno un gol al passivo, è riuscito a tenere la sua porta inviolata”.