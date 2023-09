Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter, ma nelle tiratissime e complicatissime ultime ore di mercato il centrocampista ex-Ajax non è arrivato in Italia a costo completamente zero.



Nel contratto di Klaassen da un anno con opzione per il secondo non legato alle presenze in campo, secondo la Gazzetta dello Sport c'è infatti anche una percentuale sulla futura rivendita del 20% a favore dell’Ajax.