Chi arriverà all'Inter a giugno in caso di addio di Lautaro? Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è già un grande favorito e il nome è quello di Pierre Aubameyang. È in scadenza nel 2021, ha una valutazione attuale alta - 70 milioni di euro, i Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018 - ma è destinata a scendere. È una pista da tenere in considerazione in caso di addio di Lautaro.