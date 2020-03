L’Inter è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima stagione e, per questo motivo, da tempo, segue con attenzione la crescita di Gaetano Castrovilli. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a parlare con la Fiorentina dell’ex Bari e Cremonese, visto che la Viola, dietro a un’offerta importante, è pronto a farlo partite. Marotta, per abbassare il costo del cartellino, vuole inserire nella trattativa Dalbert, ora solo in prestito al club toscano.