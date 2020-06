Proseguono i piani di restyling per l'e nel processo saranno coinvolte le corsie esterne, soprattutto a sinistra.sono certi di restare, lo stesso non si può dire permentreè una soluzione per il futuro: inevitabile quindi la ricerca di un nuovo rinforzo sulla fascia mancina e il taccuino di Ausilio e Marotta è già ricco di nomi.- L'ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi a questa lista è, terzino classe '96 delche potrebbe rientrare nell'affare. Il dominicano naturalizzato spagnolo piace a Conte ed è attirato dalla prospettiva di un'avventura in nerazzurro, ma il nodo è dato dalla valutazione del cartellino:. Un profilo gradito quindi, ma solo a determinate condizioni.- Altra pista quella che porta a. Dopo due anni ad altissimi livelli, l'esterno tedesco si candida ad essere uno dei nomi più corteggiati sul mercato: ilci aveva già provato a gennaio, ora Chelsea, Inter e club di Bundesliga lo seguono. L', però, non è intenzionata a fare sconti:per sedersi al tavolo delle trattative.- Ancor più onerosa la coppia di obiettivi che si trova al. Se è vero che i Blues hanno intenzione di rivoluzionare a loro volta le fasce e stanno valutando diverse soluzioni (non solo Gosens citato prima, anchenel mirino di Lampard), è altrettanto vero che i londinesi non sono un interlocutore semplice con cui trattare, specie per Conte dopo la brusca separazione: 40 milioni è la valutazione base fatta per entrambi i giocatori. Senza dimenticare che per Emerson, poi, il rischio è lo scatenarsi di un'asta: l'esterno della Nazionaleche andrebbe ad aggiungersi ai tanti già aperti, da Castrovilli e Chiesa fino a Tonali e Zaniolo.