L'Inter non tiene alta la concentrazione e capita che spesso si butti via. È questo il concetto espresso dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come Inzaghi parlerà alla squadra proprio di questa lacuna.



“Ad Appiano ieri l’allenatore non ha affrontato l’argomento sconfitta con la squadra: non era la situazione ideale, con il gruppo diviso in due tra chi aveva giocato contro la Lazio e chi no. Il tecnico lo farà oggi, rimarcando con ogni probabilità i concetti già espressi nel post partita e richiamando i giocatori alla massima attenzione nei particolari, perché cominciano a essere diverse le partite non vinte per colpa di errori individuali, disattenzioni, bassa concentrazione”.