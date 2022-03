vestirà la maglia nerazzurra dal prossimo 1° luglio, quando si sarà svincolato a parametro zero dall'Ajax, con cui è in scadenza di contratto a giugno. A inizio gennaio, dopo aver superato le visite mediche, ha firmato un quadriennale fino al 2026 da circa 3 milioni di euro netti all'anno. Ieri è stato l'che, dopo aver perso 1-0 l'andata in casa, è andato a vincere con lo stesso punteggio sul campo dell'Algeria. Poilo scorso 12 gennaio, quando si era auto-definito "campione" e "leone in gabbia" riferendosi alla panchina. L'attaccante (così come il suo amico Vidal) non è riuscito a portare al Mondiale in Qatar il Cile, che nella notte è stato sconfitto per 2-0 in casa con l'Uruguay dopo aver perso 4-0 in Brasile.Nel dopo-partita ha scritto sui social: "I sogni diventano realtà. Difenderemo il nostro Paese al Mondiale in Qatar. I leoni non si arrendono mai, fino all'ultimo respiro c'è speranza. Impossibile non è camerunese!". Contro l'Algeria del milanista Bennacer ha effettuato 10 parate, di cui 4 da tiri dentro l'area di rigore ed è stato eletto migliore in campo.