L'Inter esce sconfitta dal confronto contro il Real Madrid ma le risposte fornite dalla squadra di Inzaghi sono comunque confortanti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il Real Madrid ha una squadra da paura, non i “galacticos” di inizio millennio, ma giocatori di livello superiore, capaci di trovare la sintesi in ogni situazione e di uscire a testa alta da qualunque ingorgo. L’Inter ha tenuto botta. Se Simone Inzaghi cercava una risposta sulla competitività in Europa, l’ha avuta ed è stata confortante. Con tanta fortuna al sorteggio, si potrebbe scollinare gli ottavi ed entrare nel territorio proibito dei quarti, perché diciamola tutta: quel che luccica in Italia, dove l’Inter impressiona per dominanza, al cospetto del Real si è un po’ opacizzato”.