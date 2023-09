. Giunti ormai, risultano cruciali i segnali lanciati dalle varie nazionali in giro per il Mondo. Se per il Milan lo stop di Giroud durante il match con l'Irlanda ha lasciato spazio ad alcuni dubbi sulle condizioni del francese in vista del derby, anche per i nerazzurri. Per quanto riguarda il reparto avanzato, alla certezza Lautaro ora si aggiunge la sempre più, protagonista anche in Nazionale. Scalpita- in cerca di minuti - mentre non è al meglioPoche partite per guadagnarsi lanon solo di Inzaghi, ma di gran parte dell'ambiente nerazzurro, che dopo le convincenti prestazioni di Thuram sembra aver- tanto inseguita in estate e tanto maledetta dopo il voltafaccia di Lukaku - in favore della. Thuram ad oggi è, oltre ad essere il colpo ideale di mercato.di un giocatore che pian piano si sta prendendo non solo la titolarità fissa, ma anche qualche soddisfazione in zona gol. In meno di una settimana il francese ha siglato ilin casa con la Fiorentina ed iltimbrando il 2-0 in Francia-Irlanda.Il buon momento di Thuram è seguito con occhio attento da chigià contro il Milan. Una partita che Arnautovic sogna già da un po' di tempo. Intervistato a Dazn al momento del suo arrivo a Milano l'austriaco. Un chiaro messaggio che ribadiscee di esserlo proprio nella sfida delle sfide, nello scontro più atteso. A questo si aggiungono le sue, con cui ha sottolineato: ". Difficile un suo impiego dal 1', ma sarà la prima risorsa quando serviranno centimetri e fisicità.Fuori corsa Alexis Sanchez, ancoradopo la doppia convocazione contro Cagliari e Fiorentina. Il cileno al momento, almeno per la sfida col Milan, anche alla luce delleemerse durante il ritiro con la Nazionale dove il ct Berizzo ha parlato diper quanto riguarda i. Inzaghi spera di poterlo recuperare per la panchina, ma tutto dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore, con la partita tra Cile e Colombia di mercoledì notte che darà indizi in questo senso. Non il migliore inizio per un giocatore che attualmente ha un- in scadenza a giugno 2024 - e che era stato preso perché, vista anche la sua lunga esperienza in Serie A.