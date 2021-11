L'Inter ha messo nel mirino il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo vorrebbe che il giocatore concludesse la crescita in neroverde. La richiesta attualmente si aggira sui 30 milioni, che si potrebbero abbassare in futuro stando anche alla volontà del giocatore.