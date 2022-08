Acerbi soluzione low cost e di semplice attuazione, ma l'Inter spera di rinforzarsi con Chalobah. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La suggestione inglese che si accende, fino a diventare speranza concreta, mentre la strada italiana, la più semplice, sembra bloccarsi per il momento. Nella caccia al quarto difensore l’Inter sta riflettendo prima di decidere quale carta pescare dal mazzo: Francesco Acerbi poco entusiasma (e non solo i tifosi...), il costoso Manuel Akanji non è ancora del tutto stato sbloccato dal Borussia Dortmund, così le antenne si sono drizzate verso il Chelsea, grande alleato di questo mercato interista. Trevoh Chalobah, 23enne forgiato nella difesa a tre, ha scalato le preferenze proprio perché potrebbe essere una scheggia di futuro. Finora i Blues hanno tentato di venderlo in giro per il Regno Unito: qualora aprissero al prestito, sarebbe lui il prescelto”.