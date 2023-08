L'Inter deve ancora trovare l'attaccante che cerca sul mercato. In attesa di capire come andrà la trattativa con l'Arsenal per lo statunitense Balogun, i dirigenti nerazzurri riaprono la pista che porta all'iraniano Taremi del Porto.



Correa è in vendita, anche se non si vedono ancora acquirenti: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, se si trovasse una exit strategy per il Tucu, sarebbe più facile arruolare alla causa Balogun, per poi cercare un 9 più tradizionale come quarta punta.