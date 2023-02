La vittoria contro l'Udinese era proprio quello che serviva all'Inter dopo il pareggio di Genova. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che però descrive come deludente la prestazione dei friulani.



“Raggiunta da Lovric nel finale di tempo, l’Inter ha allungato nella ripresa con i gol di Mkhitaryan e Lautaro: 3-1. Una vittoria salutare, dopo il triste pareggino di Marassi che aveva intossicato l’aria, perché protegge il secondo posto, tiene a distanza la concorrenza da Champions e semplifica l’avvicinamento alla sfida chiave di mercoledì contro il Porto. Deludente l’Udinese che ha tirato in porta una sola volta ed è stata rimessa in partita da uno svarione del nemico. Con una classifica così serena, ci saremmo aspettati una prestazione più allegra e coraggiosa da una formazione ricca di muscoli e talento. San Siro dovrebbe eccitare, non sedare”.