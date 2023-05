Prosegue la ricerca dell’Inter per un nuovo sponsor, ma intanto la società nerazzurra ha scelto di togliere l’insolvente Digitalbits dalle maglie da gioco. In occasione della finale di Champions, però, i nerazzurri potrebbero dare maggiore spazio ad uno degli attuali partner. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oltre all’ossigeno in entrata, sarebbe una ulteriore lucidata al marchio, anche in vista della ricerca affannata di uno sponsor: aumenterebbe l’appeal per le tante azienda che si stanno avvicinando all’Inter, soprattutto nel campo del turismo e dei trasporti, molte con base in Arabia. Non si sa al momento come sarà la maglia che verrà indossata a Istanbul: se linda e romantica in puro nerazzurro come quella delle ultime settimane, dopo la cancellazione dell’insolvente Digitalbits. o se per una sera speciale ci sarà la “promozione” di uno sponsor secondario oppure ancora l’esposizione di un ente benefico o di “Inter Campus”, come deciso qualche settimana fa”.