Inter-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter-Urawa Reds Diamonds (sabato 21 giugno 2025 con calcio d'inizio alle ore 21 italiane) è una gara valevole per la seconda giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale per Club Fifa. Si gioca a Seattle. Dopo il pareggio con i messicani del Monterrey, settimana prossima i nerazzurri giocheranno contro gli argentini del River Plate, che hanno battuto 3-1 i giapponesi dell'Urawa.



: Inter-Urawa Red Diamonds.

Data: sabato 21 giugno 2025.

Orario: 21:00 (italiane).

Canale tv: DAZN e Canale 5.

Streaming: DAZN e Mediaset.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-URAWA RED DIAMONDS



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.



URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.

Oltre a Taremi bloccato in Iran dalla guerra, Chivu deve ancora fare a meno degli infortunati Bisseck, Calhanoglu, Dumfries, Thuram e Zielinski ma recupera Pio Esposito, in ballottaggio con suo fratello Sebastiano per affiancare Lautaro in attacco.Inter-Urawa Red Diamonds è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". Inter-Urawa Red Diamonds è visibile anche in chiaro su Canale 5.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Non solo Coppa del Mondo per club: nella nostra sezione apposita, se siete appassionati di scommesse, tutti i Bonus Estate Casinò, con la guida alle promozioni estive.La telecronaca di Inter-Urawa Red Diamonds è affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Andrea Stramaccioni su Dazn, a Massimo Callegari con commento tecnico di Massimo Paganin su Canale 5.