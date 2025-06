Inter-Urawa Red Diamonds LIVE alle 21: le scelte di Chivu, la 1ª da titolare di Luis Henrique e il ballottaggio in famiglia

Torna in campoper il secondo appuntamento con ilche si sta disputando negli Stati Uniti. Dopo il pareggio per 1 a 1 contro i messicani del, la squadra dise la vede contro i giapponesi dell’Calcio di inizioEntrambe le squadre scendono in campo per la seconda giornata del gruppo. Si gioca a: gli asiatici sono anch’essi spalle al muro dopo ilNei nerazzurri non ci sarà, sostituito da, ancora out anchementre potrebbe trovare spazio davanti uno dei due fratelli, al fianco di. Ballottaggio serrato tra. Atteso anche il debutto didopo i primi scampoli in campo nella prima uscita in questa nuova competizione.

Inter-Urawa Red Diamonds.: sabato 21 giugno 2025.: 21:00 (italiane).: DAZN e Canale 5.: DAZN e Mediaset.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.(4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.