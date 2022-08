Una settimana e qualche ora all'inizio del campionato, e l'Inter ha ancora in rosa due attaccanti che non fanno parte del progetto tecnico di Inzaghi: ma se Sanchez è alle battute finali di una trattativa estenuante per la rescissione del contratto,Riassumiamo in breve le puntate precedenti: il Monza e la Salernitana avevano le risorse necessarie a soddisfare le richieste nerazzurre, 20 milioni e recompra, ma; l'Atalanta, forte della preferenza del ragazzo, non si è mai spinta oltre i 15 milioni ed è riluttante a lasciare all'Inter l'ultima parola.e tratta col Napoli.L'Atalanta, intanto,, che dovrebbe sostituire Miranchuk momentaneamente trattenuto, ma continua ad avere un reparto offensivo affollato: la necessità della Juventus di procurarsi un vice Vlahovic potrebbe giocare in favore di Muriel in un incastro connonostante l'ingombrante presenza di Zapata. Tutto però si gioca sulla tempistica, dato che. Chi vende prima si prende l'attaccante di Cles, mentre