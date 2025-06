L'Inter va rinnovata più profondamente di quanto il mercato abbia fatto presagire: il futuro si chiama Carboni e Pio Esposito

Redazione Calciomercato

. Il verdetto della seconda partita del Mondiale per Club va calibrato dividendo il giudizio tra prestazione (sofferta ma decisa) e risultato (il migliore possibile). Passando in rassegna le prestazioni dei singoli, l’impressione è che i nerazzurri si trovino al bivio di un profondo rinnovamento generazionale.Bisognerà vedere quanto ci metteranno per diventare grandi. Le premesse ci sono, la pazienza dipende…Commenti sui singoli. Eccoli.non ha visto il pallone passato sotto le gambe di Darmian, poi ha visto la partita da spettatore. A proposito di(impiegato per infortunio di Pavard), ormai ha i novanta minuti nel cuore e nella testa, ma non più nelle gambe. A completare il trio difensivo, bene, a parte il goal subito. E non è poco…è uno che tenta sempre la giocata, ma non è ancora ad altezzae concretizza pochissimo in proporzione alle sue giocate. Barella stavolta meglio dell’ultimo mese, anche se non ancora “al meglio”.più che discreto, al netto di qualche imprecisione.ha la colpa del pallone perso sul goal giapponese, poi il merito di sparare cross su cross: in sintesi, più quantità che qualità.A due facce l’esperimento delle due mezzepunte. Nel primo temposi agitano troppo prima dell’uso. Il risultato è deludente per entrambi, rimpiazzati da. L’armeno spento e impreciso (clamoroso errore dopo 70 minuti). Il giovanissimo Esposito invece vivace e intraprendente, sembra più gioiello grezzo che talento acerbo. A metà secondo tempo sono entrati anche, l’argentino che ha pochi rivali per talento, ma troppi mesi di assenza per mettersi già in evidenza, comunque ci riesce quando viene baciato dalla fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto per segnare il goal vittoria..timbra il goal del pareggio, più una traversa dopo mezz’ora. La sua acrobazia vale il momentaneo 1-1 e la vetrina dei gol più belli segnati in questo Mondiale per Club., sì, però incolonnata nel traffico difensivo della difesa giapponese.. La finale di Champions potrebbe aver spento l’interruttore della magia che aveva creato “The Last Dance” per i campioni più antichi (Acerbi, Mhki, Darmian, forse anche Sommer e magari Calha).Di sicuro, il futuro si chiama Valentin Carboni e Pio Esposito. Da verificare semplicemente se futuro immediato o no.