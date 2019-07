Il mercato potrebbe presto dare il via a un valzer di punte che riguarderà Inter, Napoli e Roma. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'apertura di Icardi al Napoli e un suo eventuale trasferimento in Campania innescherebbero interessanti opportunità. I nerazzurri sono molto interessati a Edin Dzeko e se la la Roma dovesse completare la cessione del bosniaco all'Inter, andrebbe con forza su Arkadiusz Milik, che in azzurro sarebbe chiuso proprio dall'eventuale arrivo di Icardi.