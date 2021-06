Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, parla di Romelu Lukaku, punta dell'Inter, a Gazete van Antwerpen: "All'inizio di lui pensavo che fosse un pugile in campo. Perché è davvero forte, poco elegante ma non per questo meno efficace. Quando però adesso vedo come riesce a segnare ogni volta mostrando tecnica e intelligenza, penso che sia davvero impressionante".