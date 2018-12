Zinho Vanheusden non tornerà all'Inter dal prestito allo Standard Liegi. Il padre del giovane talentoha parlato a Voetbalkrant.com confermando la possibilità di rimanere in Belgio.



FIDUCIA - "Il suo inizio stagione? Era tutta una questione di opportunità e fiducia. Non si deve dimenticare che ha perso otto mesi a causa di quel grave infortunio al ginocchio, ci è voluto un po' per recuperare il ritmo e l'allenatore ha aspettato che lui fosse pronto".



INVESTIMENTO INTER - "Non mi interessa cosa dice la gente, ma quei tre anni sono stati un grande investimento nella sua carriera. Ha imparato molto. La gente ha detto che ha lasciato lo Standard troppo presto, ma avrebbe avuto le stesse opportunità adesso? Sarebbe saggio se continuasse a giocare in Belgio, per dimostrare le sue qualità qui allo Standard".



IL MANCHESTER UNITED - "Interesse del Manchester United? Queste sono tutte cose che riguardano il futuro. Prima permettiamogli di prendere il ritmo con lo Standard: imparerà molto anche dalle partite europee. Non bisogna correre".