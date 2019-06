Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell'Inter, ha parlato ai microfoni di fcinternews.it: "Esposito è di sicuro uno dei talenti migliori dell’Inter e del calcio italiano. È chiaro che essendo molto giovane ha margini di crescita e miglioramento sotto tutti gli aspetti, soprattutto dal punto di vista fisico".



SU PINAMONTI - "Quest’anno a Frosinone ha dimostrato già tutte le sue qualità. Noi lo abbiamo sempre saputo, anche lui è sempre stato uno dei giocatori più importanti del settore giovanile dell’Inter e ha bruciato le tappe andando in prima squadra prima del previsto. È chiaro che ha bisogno di fare esperienza e, come detto, già quest’anno a Frosinone ha dimostrato parecchio, poi spetta alla società e a Conte decidere se sarà in grado di poter far parte della rosa della prima squadra. Ma ribadisco che sta già dimostrando delle qualità importanti".