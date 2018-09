Ancora senza fiato!!!Andiamoooooooooo pic.twitter.com/9fpCJGTZgh — Matías Vecino (@vecino) 18 settembre 2018

Esultanza social per, match winner in. Il centrocampista uruguaiano, che già aveva firmato la qualificazione in Champions contro la Lazio, scrive su Twitter: "Ancora senza fiato!".