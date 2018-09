Alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham, Matias Vecino e Milan Skriniar rispondono alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Siete riusciti a resecare quanto è accaduto per arrivare pronti?

“Quando si perde una partita, la cosa migliore è rigiocare subito. Per domani siamo carichi e pronti, abbiamo guardato le cose che non hanno funzionato”



Skriniar: “La cosa migliore è stata ritrovarsi e stare subito tutti insieme nelle difficoltà”.



Cosa non ha funzionato in queste prime giornate?

“Skriniar “Il non riuscire a fare gol, se sabato ne avessimo fatto uno, ne sarebbero arrivati altri tre o quattro”.



Vecino: “La penso come Skriniar. Io dico che siamo stati più intensi rispetto alla sfida contro il Bologna, poi dopo il gol ci siamo allungati e abbiamo lasciato spazi. Dobbiamo migliorare in questo”.



Cosa deve cambiare nell’approccio alla partita?

Vecino: “Non credo sia una questione di approccio perché ad esempio contro il Torino siamo partiti fortissimi. Dobbiamo soffrire insieme in alcuni momenti, perché in Italia si chiudono molto ed è difficile. In Europa si gioca a viso aperto e sarà diverso”



La partita di domani potrebbe già essere decisiva?

Skriniar: “Se facciamo bene domani si può rimettere tutto a posto, anche gli errori di inizio campionato”



Vecino: “Non decisiva ma importante per il momento che siamo vivendo. Può dare fiducia alla squadra che è alla ricerca della continuità di rendimento e risultato”.



Domani sera giocherai contro Kane, lo hai studiato?

Skriniar: “Ho già giocato in nazionale contro di lui e abbiamo perso, ma spero che domani sarà un’altra storia. So che è un grande giocatore, lo ha fatto vedere anche al Mondiale, ma dobbiamo concentrarci anche su altri giocatori”.



Chi è il calciatore che temete di più?

Vecino: “Eriksen è pericoloso perché ha gol nei piedi e può essere determinante”



Skriniar: “Dico Kane perché può segnare anche negli ultimi minuti quando tutto sembra fatto”



Quante volte hai rivisto quel gol che ha portato l’Inter in Champions?

Vecino: “L’ho rivisto, è stata una grande emozione, ma nel calcio conta il presente e domani avremo una grande occasione”



Come stai?

Vecino: “L’infiammazione mi ha dato dei problemi ma adesso sto meglio e sento che la sto lasciando alle spalle”



Quanto sarà importante giocarsela li in mezzo?

Vecino: “Sappiamo che il Tottenham è una squadra che gioca con intensità, non dobbiamo lasciare spazi”.



Com’è la situazione circa il tuo rinnovo?

Skriniar: “Ne stanno parlando tutti, è ancora tutto aperto. Ma adesso c’è la partita di Champions ed è la cosa più importante”.



Avete parlato con Spalletti dei problemi incontrati, quali soluzioni avete trovato?

“Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e giocare con maggiore intensità”.