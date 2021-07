Il centrocampista uruguaianoha parlato al canale ufficiale Inter TV: "Clima inglese ad Appiano? Sì, diciamo che non sembra proprio estate. Ma sono contento di essere qui e di rivedere i compagni, era da tempo che non ci vedevamo. Ho molto entusiasmo e tanta carica per la nuova stagione", riporta FcInterNews.it.- "Se ho già avuto modo di parlarci? Sì, ci eravamo sentiti già quando ero in Uruguay, al telefono. Ho percepito grande entusiasmo e grande voglia di essere qui, penso sia un buon punto di partenza. Ora avremo tempo per conoscermi meglio. A livello personale, l'anno scorso sono stato un po' sfortunato ma ora sono molto carico per fare una grande stagione e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso".- "Quando uno rientra da un infortunio così lungo, vuole subito trovare continuità. Mi è servita tanto l'esperienza in Nazionale, ora voglio continuare con questo ritmo per arrivare bene all'inizio del campionato".- "Sì, diciamo che vedere un compagno alzare la Coppa fa sempre piacere. Per noi è stata una delusione perché volevamo andare fino in fondo, siamo usciti ai rigori e non è mai una cosa bella. Ma avremo occasione per rifarci, a partire dalle qualificazioni ai Mondiali".- "Innanzitutto trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio, cosa che non ho avuto l'anno scorso. Poi come ho detto sono molto carico e ho grande entusiasmo per questa nuova stagione. Sono sicuro che andrà tutto bene".