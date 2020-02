Al termine del 2-0 sul Ludogorets, Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Sky: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, tutti contro l'Inter vogliono fare una buona figura. Nel primo tempo abbiamo faticato, poi ci siamo parlati nell'intervallo e siamo migliorati. Giocando ogni tre giorni è normale non avere intensità alta per 90 minuti, bisogna anche saper gestire il vantaggio. In questo finale di stagione dobbiamo pensare partita dopo partita. Personalmente sto bene, sento fiducia e sono contento".