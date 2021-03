L’si presenta allo sprint scudetto in forma smagliante, ma con un reparto, il centrocampo, in difficoltà.è stato operato al ginocchio sinistro e tornerà non prima di fine marzo,non è al meglio (seppur recuperato quantomeno per la panchina per la partita con il Torino),convive con i soliti problemi. Insomma, Conte in mediana ha gli uomini contati., ma in queste circostanze può tornare utile alla causa anche MatiasProprio lui, l’uruguaiano che arriva sempre al momento giusto, quando c’è più bisogno di lui. I suoi gol nel derby, contro la Lazio e nella rimonta in Champions con il Tottenham sono ancora impressi nella memoria dei tifosi nerazzurri. Ma ora c’è bisogno di rispolverare i ricordi.. I discorsi con il Napoli erano ben avviati, poi ci ha pensato anche il Torino. Alla fine, complice il ritorno di Nainggolan al Cagliari, è rimasto all’Inter.“L'Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi - ha raccontato il giocatore alla radio uruguaiana Sport890 -, L’importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità”. Sì, Vecino scalpita.. Nessuno ha voluto forzare i tempi, gli è stato dato il tempo per riatletizzare muscoli incancreniti dai mesi di stop.. Già contro l’Atalanta si è a lungo riscaldato a bordocampo, per poi rimettersi seduto in panchina. Ma il suo momento potrebbe arrivare presto. Anche perché, oltre ad una naturale turnazione, Conte dovrà gestire con estrema attenzione Barella e Brozovic in quanto entrambi diffidati. Valorizzare Vecino sarebbe inoltre importante per l’Inter in ottica mercato: l’uruguaiano è sotto contratto fino al 2022, e difficilmente in estate si parlerà di rinnovo.. Un finale perfetto per tutti.