L'infortunio di Matias Vecino ha reso impossibile imbastire qualsiasi trattativa di mercato. Operato dal professor Cugat a Barcellona per risolvere una sofferenza meniscale al ginocchio destro che lo tormentava da mesi, il centrocampista uruguaiano potrà tornare in campo a inizio novembre e quindi valuterà il suo futuro con il club soltanto in vista della riapertura invernale del mercato. Sempre secondo Tuttosport, facile pensare che in lista Uefa non ci sia posto per lui a meno che da qui alla fine del mercato l'Inter riesca a piazzare i tanti giocatori in esubero ancora presenti in rosa.