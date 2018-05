Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato della sua stagione in nerazzurro all'uruguaiano Ovacion: "Era difficile immaginare quello che sto vivendo in questo momento, oggi mi trovo in questa realtà, nell'Inter e nella nazionale e mi sto divertendo molto. Per molti anni la squadra non è entrata in Champions e sapevamo che il nostro obiettivo era quello. Il gol alla Lazio è stato molto importante perché mancava poco alla fine e il pareggio non bastava. Sono stato molto felice di aiutare la squadra, questo gol è stato, insieme a quello che ho fatto nel Sub 20 contro l'Argentina, il più importante della mia carriera. L'Inter ha molti tifosi non solo a Milano, ma in tutta Italia; tantissime persone ci stavano aspettando quando siamo tornati da Roma dopo la partita. Sei anni sono stati tanti senza giocare la Champions per una squadra come l'Inter".