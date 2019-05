Matias Vecino salterà la trasferta di Udine. Il centrocampista uruguaiano dell'Inter si è fermato ieri durante la rifinitura per una contrattura al retto femorale della coscia destra, che però non preoccupa lo staff nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport l'assenza contro i bianconeri è precauzionale, il centrocampista inizierà oggi stesso il programma di recupero per tornare a disposizione per la prossima col Chievo.