Matias, centrocampista dell'ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, invitando i tifosi a restare a casa a causa dell'emergenza coronavirus: "In Italia già da qualche settimana abbiamo capito e viviamo ‘l’emergenza’ Coronavirus. In altre parti del Mondo, ma in particolar modo nel mio paese l’Uruguay, solo adesso viene percepito il reale pericolo. Il mio è un appello: stiamo a casa e massima prevenzione. Questa partita la vinciamo tutti insieme. Rispettiamo le regole".