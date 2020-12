Matias Vecino è stato letteralmente un corpo estraneo nell'Inter di questo inizio di stagione. Il centrocampista uruguaiano dopo essere stato operato in artroscopia per la pulizia del suo ginocchio non è di fatto mai rientrato e in una recente intervista ha di fatto confermato che, per colpa di un'infezione, non ha potuto dare il suo apporto in questa prima parte di stagione. L'ex-Fiorentina, arrivato in nerazzurro nel lontano 2017 non rientra però più nei piani del club che, in vista di gennaio, sta cercando una non semplice sistemazione.La scorsa estate, prima che iltrovasse poi l'intesa con, Vecino fu letteralmente a un passo dal passaggio alla corte diche lo aveva espressamente richiesto ad Aurelio De Laurentiis.o perché l'Inter voleva una clausola che consentisse l'obbligo mentre il Napoli, conscio dei problemi fisici del centrocampista, non ha mai accettato oltre il semplice diritto di riscatto facendo saltare tutto.Oggi Vecino vede la fine di un calvario iniziato ormai 6 mesi fa e in vista di gennaio sarà nuovamente a disposizione come lui stesso ha confermato: "Mi sono operato alla Clinica Cugat perché è una delle migliori d'Europa per i problemi al ginocchio. Se tutto va come ora, spero di tornare a giocare nel mese di gennaio". L'Inter, come detto, sta però programmando l'addio e si sta scontrando con due importanti fattori.- Va detto che Vecino ha tantissimi estimatori in giro per l'Europa e trovare una sistemazione non sarebbe complicato se non fosse che due tasselli devono giocoforza combaciare.in caso di prestito con riscatto. Cifre che nel mercato odierno non tutti sono disposti ad investire per un giocatore che torna da un lungo infortunio.in questo senso, ma si sta scontrando con il secondo tassello, che è rappresentato dalla volontà del giocatore.e prima di prendere in considerazione l'ipotesi Torino aspetterà altre proposte. In questo senso l'ipotesinon è da escludera anche se per ingaggio l'uruguaiano è fuori standard rispetto al resto della rosa bergamasca. E il Napoli? Oggi non è una pista percorribile, il rimpianto per un'estate passata in infermeria passa anche da qui.