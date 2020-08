Ok alla cessione se non rientra più nei piani dell'Inter, ma non a qualunque club. Matias Vecino ha le idee chiarissime sul proprio futuro e se dovrà lasciare il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, vuole un club che almeno disputi la Champions League in cui trasferirsi. No quindi al Torino con Marco Giampaolo che aveva fatto il suo nome a Cairo per rinforzare il suo centrocampo.