Inter-Venezia, Marelli: "Gol Sverko? Non si può segnare dopo tocco di mani"

Su Dazn,"Non se ne accorge neanche Sverko, inizialmente non si accorge neanche del gol. Ci sarebbe stato comunque da discutere sul salto ai danni di Bisseck, ma c'è il tocco di mano che toglie ogni dubbio. La rete non può essere convalidata perché il tocco avviene nell'immediatezza: subito dopo c'è stato un doppio tocco, primo di Sverko e poi di Bisseck.È stata annullata senza on field review, perché è una valutazione oggettiva. Non si può toccare con la mano e subito segnare una rete, a prescindere dalla volontà. Non è rete".

In studio, viene chiesto a Marelli se il tocco debba essere chiaro ed evidente: "Le immagini lo certificano - risponde Marelli - si vede proprio la mano che si muove al contatto col pallone. Anche io ho dovuto riguardarlo più volte, ma dal retroporta si vede bene ed è un'immagine chiara".