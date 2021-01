IL TABELLINO

Partita d’altri tempi sotto una pioggia battente che ancora una volta investe l’Olimpico.rischiando qualcosa ma nel complesso sottomette l’Inter che comunque si affaccia un paio di volte dalle parti di Pau Lopez.I primi venti minuti più lunghi del secondo tempo per la Roma che ha rischiato il tracollo. Ma l’incubo, a differenza di quanto era accaduto a Napoli e Bergamo, si è dissolto., e la Roma ha trovato il pareggio di Mancini che non le consente di abbattere il tabù (mai una vittoria con le grandi) ma infonde una notevole dose di autostima.. Veretout ha rincorso Barella, che viaggiava come un treno verso la porta e gli ha letteralmente scippato la palla con un intervento arditissimo che sull'interista. Palla a, che Fonseca ha schierato come trequartista, che non ha dato scampo a Handanovic, il quale non ha nemmeno abbozzato la parata. Ennesimo gol con tiro da fuori, un fattore che la Roma sfrutta più di ogni altro nel campionato italiano.L’Inter prima di trovarsi sotto aveva avuto almeno un paio di occasioni ghiotte, una sventata da Pau Lopez (testa di Lukaku) una provocata da un errore del portiere spagnolo con un rinvio sbadato tra i piedi di Vidal.. Spinazzola, al rientro dopo l’ennesimo problema muscolare, è sembrato in ansia per l’uomo che lo fronteggiava, Hakimi, che infatti sarebbe stato decisivo., accompagnato da una pioggia sempre più battente che ha reso epica la rimonta. Il colpo di testa di, dopo un paio di miracoli di Pau Lopez, e stato una specie di marchio di fabbrica. Nono gol di testa per l’Inter: non può essere un caso e comunque nessuno in Italia ha questi numeri.. OnestamenteRoma-Inter 2-2 (primo tempo 1-0)Marcatori: 17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 63′ Hakimi, 86’ ManciniAssist: 17’ Mkhitaryan, 56’ e 63’ Brozovic, 86’ VillarAmmoniti: 43′ Lukaku, 46′ Smalling, 65′ Mancini, 67′ Bastoni, 76′ Villar, 95’ PerisicRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (79′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (88’ Mayoral). Allenatore: FonsecaInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (82′ Kolarov), Barella, Brozovic, Vida (82′ Gagliardini)l, Darmian (34′ Young); Lautaro (77′ Perisic), Lukaku. Allenatore: ConteArbitro: Di Bello