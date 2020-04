Nel corso della diretta Instagram con Vieri, l’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ricorda un episodio che lo lega a Marco Materazzi.



“Ho sempre avuto un grande rapporto con Materazzi, considerati che suo padre è quello che mi ha fatto esordire a Bari. Eravamo spesso insieme, anche a pranzare a casa con suo fratello. Fino alla domenica prima di Siena Inter, in cui io facevo l’esordio con i toscani. Alla prima palla alta il difensore mi arriva col gomito da dietro, una botta tremenda. Mi giro, era Marco. Vabbè. Seconda palla alta, difensore da dietro, altra botta in testa con il gomito. Mi giro, era ancora Materazzi. Lo guardo e gli dico, «Oh, Marco, guarda che sono sempre io, Nicola, il tuo amico». Mi guarda, volge lo sguardo al numero e al cognome dietro la mia maglia e mi dice: «Non ti conosco, in campo tutti nemici».