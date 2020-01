Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter è pronta a stringere ancora di più gli ottimi rapporti con il Verona. Non solo Kumbulla, che piace da tempo e che i nerazzurri vogliono prenotare per giugno, ma anche il futuro di Dimarco e Salcedo con il primo destinato al prestito nei prossimi giorni e il secondo, oggi infortunato, che l'Inter vorrebbe far continuare a crescere a Verona.